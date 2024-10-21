Інформація про опалювальний сезон та не тільки: як працює "Штаб згуртованих громад"

Міністерство розвитку громад та територій запустило ініціативу "Штаб згуртованих громад", яка через соцмережі оперативно інформуватиме громадян про перебіг опалювального сезону 2024-2025 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

До Штабу увійшли представники ключових міністерств і державних органів:

Міністерства розвитку громад та територій України

Міністерства енергетики

Міністерства внутрішніх справ

Міністерства охорони здоров’я

Міністерства освіти і науки

Державної служби з надзвичайних ситуацій

Фонду Енергоефективності

Укренерго

Нафтогазу

Обласних військових адміністрацій

Органів місцевого самоврядування

Зазначається, що в рамках ініціативи, українці матимуть можливість отримувати:

актуальні новини про підготовку громад та регіонів до опалювального сезону,

поради та інструкції на випадок критичних ситуацій,

оперативну інформацію у випадку обстрілів,

рекомендації щодо забезпечення безпеки під час опалювального сезону.

Мета створення Штабу у тому, щоб кожен громадянин зміг отримати актуальну та своєчасну інформацію, а також підготуватися до можливих викликів опалювального сезону через російські обстріли.

Слідкувати за оновленнями можна за посиланням через:

Facebook,

Telegram,

WhatsApp,

Viber.

Опалювальний сезон в Україні стартував через значне зниження температури. Тепло поступово з'являється у школах, лікарнях, дитячих садочках, а також в оселях мешканців українських міст.

Однак, на жаль, через бойові дії та постійні російські обстріли мешканців Покровська закликали виїзджати з міста, оскільки опалювальний сезон там не може технічно початися.