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Информация об отопительном сезоне и не только: как работает "Штаб сплоченных общин"

Понедельник 21 октября 2024 18:58
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Информация об отопительном сезоне и не только: как работает "Штаб сплоченных общин" Фото: телефон (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Министерство развития общин и территорий запустило инициативу "Штаб сплоченных общин", которая через соцсети будет оперативно информировать граждан о ходе отопительного сезона 2024-2025 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В Штаб вошли представители ключевых министерств и государственных органов:

  • Министерства развития общин и территорий Украины
  • Министерства энергетики
  • Министерства внутренних дел
  • Министерства здравоохранения
  • Министерства образования и науки
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
  • Фонда Энергоэффективности
  • Укрэнерго
  • Нефтегаза
  • Областных военных администраций
  • Органов местного самоуправления

Отмечается, что в рамках инициативы, украинцы получат возможность получать:

  • актуальные новости о подготовке общин и регионов к отопительному сезону,
  • советы и инструкции на случай критических ситуаций,
  • оперативную информацию в случае обстрелов,
  • рекомендации по обеспечению безопасности во время отопительного сезона.

Цель создания Штаба состоит в том, чтобы каждый гражданин смог получить актуальную и своевременную информацию, а также подготовиться к возможным вызовам отопительного сезона из-за российских обстрелов.

Следить за обновлениями можно по ссылке через:

  • Facebook,
  • Telegram,
  • WhatsApp,
  • Вибер.

Отопительный сезон в Украине стартовал из-за значительного понижения температуры. Тепло постепенно появляется в школах, больницах, детских садах, а также в домах жителей украинских городов.

Однако, к сожалению, из-за боевых действий и постоянных российских обстрелов жителей Покровска призывали выезжать из города, поскольку отопительный сезон там не может технически начаться.

Также ранее мы рассказывали о том, где на прошлой неделе уже начался отопительный сезон.

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