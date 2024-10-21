Информация об отопительном сезоне и не только: как работает "Штаб сплоченных общин"
Министерство развития общин и территорий запустило инициативу "Штаб сплоченных общин", которая через соцсети будет оперативно информировать граждан о ходе отопительного сезона 2024-2025 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В Штаб вошли представители ключевых министерств и государственных органов:
- Министерства развития общин и территорий Украины
- Министерства энергетики
- Министерства внутренних дел
- Министерства здравоохранения
- Министерства образования и науки
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
- Фонда Энергоэффективности
- Укрэнерго
- Нефтегаза
- Областных военных администраций
- Органов местного самоуправления
Отмечается, что в рамках инициативы, украинцы получат возможность получать:
- актуальные новости о подготовке общин и регионов к отопительному сезону,
- советы и инструкции на случай критических ситуаций,
- оперативную информацию в случае обстрелов,
- рекомендации по обеспечению безопасности во время отопительного сезона.
Цель создания Штаба состоит в том, чтобы каждый гражданин смог получить актуальную и своевременную информацию, а также подготовиться к возможным вызовам отопительного сезона из-за российских обстрелов.
Следить за обновлениями можно по ссылке через:
- Facebook,
- Telegram,
- WhatsApp,
- Вибер.
Отопительный сезон в Украине стартовал из-за значительного понижения температуры. Тепло постепенно появляется в школах, больницах, детских садах, а также в домах жителей украинских городов.
Однако, к сожалению, из-за боевых действий и постоянных российских обстрелов жителей Покровска призывали выезжать из города, поскольку отопительный сезон там не может технически начаться.
Также ранее мы рассказывали о том, где на прошлой неделе уже начался отопительный сезон.
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