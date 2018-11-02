В Польше обыскали 21 самолет в Лондон из-за сообщения о минировании

Фото: обыск самолета (twitter.com trojmiasto.pl)

Детальная проверка касалась как самолетов, так и багажа, в том числе и ручного

В Польше пограничники и службы безопасности в четверг обыскали 21 самолет, который из польских городов стартовал в Лондон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс Interia.pl.

Указано, что самолеты обыскали в связи с информацией от неизвестного лица о том, что в одном из самолетов в Лондон есть взрывчатка.

По словам представительницы Пограничной службы Польши Анны Михальской, службы проверили пять самолетов, стартовавших из варшавских аэропортов имени Шопена и Модлин, четыре самолета в аэропорту во Вроцлаве, три - в Кракове, два - в Познани, Гданьске и Катовице, а также по одному в Ряшеве, Люблине и Ольштыне.

Также сообщается, что детальная проверка касалась как самолетов, так и багажа, в том числе и ручного. В одном из случаев, когда была получена информация о бомбе, пассажиров попросили выйти из самолета для проведения детальной проверки.

Кроме того, детальную проверку осуществили на самолете из Гданьска в Лондон, который вылетал в пятницу.

"Ни в одном из этих самолетов взрывчатка не обнаружена", - отметила представительница погранслужбы.

Она добавила, что информацию о взрывчатке получили в одном из отделений полиции в Познани в четверг в 14 часов (по местному времени). Человек не представился, а также не сообщил, на каком именно самолете в Лондон, и в каком городе может быть взрывчатка.

Указано также, что правоохранители пытаются установить личность псевдоминера.

Напомним, в октябре самолет Wizz Air, который приземлился в румынском аэропорту Отопени из-за сообщения о бомбе на борту, вылетел в 21:12 в Варшаву. Информация о бомбе в самолете оказалась ложной. Данные о взрывчатке сообщила женщина в аэропорту Кутаиси (Грузия).

Как писало РБК-Украина ранее, 25 октября самолет Wizz Air, следовавший по маршруту Кутаиси-Варшава, срочно приземлился в румынском аэропорту Отопени из-за угрозы взрыва бомбы на борту.