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Информация о "минировании" вокзалов в Киеве не подтвердилась

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 23:06
Фото: полиция (РБК-Украина)
Фото: полиция (РБК-Украина)

Опасных предметов не обнаружено

Информация о минировании центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы Национальной полиции Киева.

"Информация о минировании центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

 

Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася: небезпечних предметів не виявлено. Поліція шукає псевдомінера Національна поліція України

Опубліковано Поліція Києва Четвер, 1 листопад 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный, который сообщил о "минировании" вокзалов в Киеве, требовал 250 тыс. гривен.

Как писало РБК-Украина, в Киеве в службу 102 поступило сообщение о "минировании" трех вокзалов. В частности, на линию 102 поступило сообщение о минировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала.  Также отметим, что людей эвакуировали сразу после сообщения о "минировании".

До этого сообщалось, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о заминировании. 

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