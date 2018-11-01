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Інформація про "мінування" вокзалів в Києві не підтвердилася

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 23:06
Фото: поліція (РБК-Україна)
Фото: поліція (РБК-Україна)

Небезпечних предметів не виявлено

Інформація про мінування центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби Національної поліції Києва.

"Інформація про мінування центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася: небезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

 

Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася: небезпечних предметів не виявлено. Поліція шукає псевдомінера Національна поліція України

Опубліковано Поліція Києва Четвер, 1 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий, який повідомив про "замінування" вокзалу в Києві, вимагав 250 тис. гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві в службу 102 надійшло повідомлення про "замінування" трьох вокзалів. Зокрема, на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування трьох вокзалів у Києві: Центрального, Дарницького та автовокзалу. Також відзначимо, що людей евакуювали відразу після повідомлення про "замінування".

До цього повідомлялося, що в Києві Південний вокзал евакуювали через повідомлення про замінування. 

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