Информация о минировании Центрального ж/д вокзала в Киеве не подтвердилась

Фото: Центральный вокзал в Киеве (РБК-Украина)

На данный момент вокзал работает в обычном режиме

Информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, в настоящее время вокзал работает в обычном режиме, задержки в движении пассажирских поездов не было.

"Информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский не подтвердилась. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 27 ноября, около часа дня правоохранители получили сообщение о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.

Добавим, Украина усиливает охрану объектов инфраструктуры из-за военного положения. В частности, будет введен особый режим работы железнодорожного транспорта, согласно которому приоритет при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования.