ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася

Новини » Інфраструктура    27.11.2018 - 16:03
Інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася
Фото: Центральний вокзал у Києві (РБК-Україна)

Наразі вокзал працює у звичному режимі

Інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, наразі вокзал працює у звичному режимі, затримки в русі пасажирських поїздів не було.

"Інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський не підтвердилася. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 листопада, близько першої години дня правоохоронці отримали повідомлення про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві. Всіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано.

Додамо, Україна посилює охорону об’єктів інфраструктури через воєнний стан. Зокрема, буде введено особливий режим роботи залізничного транспорту, відповідно до якого пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування.

Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця У ТРЦ Ocean Plaza заявили про відновлення роботи
Новини України Київмінуваннявокзал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся