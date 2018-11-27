Фото: Центральний вокзал у Києві (РБК-Україна)

Наразі вокзал працює у звичному режимі

Інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, наразі вокзал працює у звичному режимі, затримки в русі пасажирських поїздів не було.

"Інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський не підтвердилася. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 листопада, близько першої години дня правоохоронці отримали повідомлення про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві. Всіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано.

Додамо, Україна посилює охорону об’єктів інфраструктури через воєнний стан. Зокрема, буде введено особливий режим роботи залізничного транспорту, відповідно до якого пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування.