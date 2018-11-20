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Інформація про мінування на трасі Київ-Чоп не підтвердилася

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 15:52
Інформація про мінування на трасі Київ-Чоп не підтвердилася
Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування

Правоохоронці не виявили вибухових пристроїв у ході перевірки інформації про мінування на трасі Київ-Чоп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Як зазначається, у ході ретельної перевірки правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів на автодорозі Київ-Чоп у Рівненському районі не виявили. 

Повідомляється, що невідомі повідомили про "вибухівку" поблизу АЗС у Рівненському районі. Наразі за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 159 Кримінального кодексу України.

"Всеукраїнську акцію, яка триває з дев’ятої години ранку, учасники продовжили та безперервно рухаються пішохідним переходом неподалік села Біла Криниця. Поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки і порядку, а також регулюють дорожній рух двома шляхами об'їзду, тож заторів на цій ділянці дороги немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 13:00 власники автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили дороги у 16 областях України, зокрема і на трасі Київ-Чоп.

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