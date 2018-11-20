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Правоохранители проверяют информацию о минировании трассы Киев-Чоп

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 14:09
Правоохранители проверяют информацию о минировании трассы Киев-Чоп
Фото: трасса Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Полиция получила информацию, что вблизи АЗС в Ровенском районе заминирована автодорога

Правоохранители проверяют информацию о минировании трассы Киев-Чоп в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.

Как отмечается, сегодня около 12:50 правоохранители получили информацию, что вблизи АЗС в Ровенском районе заминирована автодорога Киев-Чоп.

"Полицейские немедленно отвели участников всеукраинской акции, которая длится с девяти часов утра вблизи села Белая Криница, на безопасное расстояние. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, работники взрывотехнического отдела ГУНП, кинологи, медики и спасатели", - говорится в сообщении.

Правоохранители проверяют информацию о минировании трассы Киев-Чоп

Фото: правоохранители на трассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в связи с акциями протеста водителей авто с иностранной регистрацией, которые проходят в различных областях страны, перекрыто движение транспорта на автодорогах государственного значения. В частности, движение перекрыто на трассе Киев-Чоп.

Также сообщалось, что по факту перекрытия движения на автодороге Киев-Чоп начато досудебное расследование.

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