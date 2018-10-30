ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Информация о минировании станции метро "Льва Толстого" не подтвердилась

Новости » Общество    30.10.2018 - 21:20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сообщение о взрывчатке оказалось ложным

Сообщение о минировании станции киевского метрополитена "Льва Толстого" не подтвердилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

Отмечается, что входы и выходы, а также переходы на пересадочную станцию открыты для пассажиров.

"Станция "Льва Толстого" и пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

Информация о минировании станции метро &quot;Льва Толстого&quot; не подтвердилась

Напомним, около 20:20 во вторник, 30 октября, станцию метро "Льва Толстого" закрывали в связи с анонимным сообщением о взрывчатке.

Ранее, 9 октября, в Киеве закрывали станцию столичного метрополитена "Житомирская" из-за сообщения о заминировании. Станция была закрыта для пассажиров, проводилась проверка. Впоследствии стало известно, что информация о минировании станции "Житомирская" не подтвердилась.

В полицию с начала 2018 года поступило свыше 1,5 тыс. ложных сообщений о заминировании. Отметим, значительное количество IP-адресов отправителей была зарегистрирована на территории России.

Авария эскалатора в Риме: пострадавших украинцев выписали из больницы На синей ветке метро в Киеве произошел сбой
Новости Украины метроминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь