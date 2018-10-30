У київському метрополітені повідомили про замінування станції "Льва Толстого"

Фото: метро Києва (РБК-Україна)

Станцію закрили на вхід та вихід

У Києві у зв'язку із повідомленням про мінування тимчасово закрили станцію метро "Льва Толстого". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу київського метрополітену.

Зазначили, що дзвінок надійшов від анонімного джерела. Закрито також перехід на цій станції.

"Увага! Станцію "Льва Толстого" + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, 9 жовтня в Києві закривали станцію столичного метрополітену "Житомирська" через повідомлення про замінування. Так, станція була закрита для пасажирів, проводилася перевірка. Згодом стало відомо, що інформація про мінування станції "Житомирська" не підтвердилося.

У поліцію з початку 2018 року надійшло понад 1,5 тис. неправдивих повідомлень про замінування. Відзначимо, значна кількість IP-адрес відправників була зареєстрована на території Росії.