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Інформація про мінування станції метро "Льва Толстого" не підтвердилась

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 21:20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повідомлення про вибухівку виявилось хибним

Повідомлення про мінування станції київського метрополітену "Льва Толстого" не підтвердилось. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу київського метрополітену.

Зазначається, що входи та виходи, а також переходи на пересадку на інші станції відчинені для пасажирів.

"Станцію "Льва Толстого" та пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомляє прес-служба метрополітену в Twitter.

Інформація про мінування станції метро &quot;Льва Толстого&quot; не підтвердилась

Нагадаємо, близько 20:20 у вівторок, 30 жовтня, станцію метро "Льва Толстого" закривали у звязку із анонімним повідомленням про вибухівку. 

Раніше, 9 жовтня,  в Києві закривали станцію столичного метрополітену "Житомирська" через повідомлення про замінування. Так, станція була закрита для пасажирів, проводилася перевірка. Згодом стало відомо, що інформація про мінування станції "Житомирська" не підтвердилося.

У поліцію з початку 2018 року надійшло понад 1,5 тис. неправдивих повідомлень про замінування. Відзначимо, значна кількість IP-адрес відправників була зареєстрована на території Росії.

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