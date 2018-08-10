Информация о минировании Майдана Независимости не подтвердилась

Усилия полицейских направлены на задержание и привлечение к ответственности "минеров"

Информация о минировании площади Майдана Независимости не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, после осмотра полицейские никаких опасных предметов и веществ на Майдане не обнаружили.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Усилия полицейских направлены на задержание и привлечение к ответственности "минеров", - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня, 10 августа, днем в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами.

Также сегодня сообщалось о минировании станции метро "Шулявская". Но, полицейские взрывчатки не нашли. Метро уже работает в обычном режиме.

Добавим, что 16 июля в Киеве минировали станцию метро "Левобережная", в ходе проверки правоохранители взрывных устройств не обнаружили. Правоохранители задержали мужчину, который 17 июля "минировал" станцию метро "Левобережная".