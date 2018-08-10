Інформація про мінування Майдану Незалежності не підтвердилась

Зусилля поліцейських спрямовані на затримання та притягнення до відповідальності "мінерів"

Інформація про мінування площі Майдану Незалежності не підтвердилась. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, після огляду поліцейські жодних небезпечних предметів та речовин на Майдані не виявили.

"Зараз вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зусилля поліцейських спрямовані на затримання та притягнення до відповідальності "мінерів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні, 10 серпня, вдень до чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка і сказала, що Майдан Незалежності заміновано гранатами.

Також сьогодні повідомлялось про мінування станції метро "Шулявська". Натомість, поліцейські вибухівки не знайшли. Метро вже працює у звичайному режимі.

Додамо, що 16 липня в Києві мінували станцію метро "Лівобережна", в ході перевірки правоохоронці вибухових пристроїв не виявили. Правоохоронці затримали чоловіка, який 17 липня "мінував" станцію метро "Лівобережна".