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Информация о минировании Харьковского райсуда не подтвердилась

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 11:35
Информация о минировании Харьковского райсуда не подтвердилась
Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Полиция не нашла взрывчатку в здании суда

Сообщение минировании здания Харьковского районного суда, расположенного в поселке городского типа Покотиловка,не подтвердилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, было осмотрено 1800 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 45 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Напомним, сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании суда поступило в полицию 26 декабря около 08:30.

Для проверки информации на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления со служебной собакой. Проверка длилась около часа.

Информация о событии зарегистрирована в Журнале заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения о'объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция принимает меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Фото: осмотр здания суда и близлежащих территорий (hk.npu.gov.ua)

Напомним, правоохранители Одессы задержали мужчину, который 24 декабря сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала Одессы. Оба объекта были тщательно проверены взрывотехниками, в результате чего не было обнаружено никак взрывных устройств.

Ранее правоохранители установили личность анонима, который предоставил ложную информацию о минировании вокзала во Львове.

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