Інформація про мінування Харківського райсуду не підтвердилася

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Поліція не знайшла вибухівку у будівлі суду

Повідомлення про мінування будівлі Харківського районного суду, розташованого у селищі міського типу Покотилівка,не підтвердилося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як зазначається, було оглянуто 1800 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 45 громадянина. Жодних вибухових речовин не виявлено.

Нагадаємо, повідомлення про нібито закладену вибухівку в будівлі суду надійшло до поліції 26 грудня близько 08:30.

Для перевірки інформації на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та експерти вибухотехнічного управління з службовою собакою. Обстеження тривало близько години.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Харківського відділу поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Поліція вживає заходи для встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.

Фото: огляд будівлі суду та прилеглих територій (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який 24 грудня повідомив про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу Одеси. Обидва об'єкти були ретельно перевірені вибухотехніками, в результаті чого не було виявлено ніяк вибухових пристроїв.

Раніше правоохоронці встановили особу аноніма, який надав неправдиву інформацію про замінування вокзалу у Львові.