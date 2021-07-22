Информационный шум. Кулеба отреагировал на иск России в ЕСПЧ

Иск России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины - это информационный шум. Никакого результата от его рассмотрения не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу .

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу заверить, что у этого иска нет никаких шансов, чтобы быть удовлетворенным. И подан он Россией с пропагандистскою целью. Никаких результатов кроме информационного шума от этого не будет", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Напомним, 22 июля стало известно, что Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ. В нем она, в том числе, Россия обвинила Украину в катастрофе рейса МН17.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Россию ждет поражение в ЕСПЧ по этому иску.

Позже у президента РФ Владимира Путина прокомментировали жалобу России против Украины в ЕСПЧ.