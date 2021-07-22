С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст

Россию ждет поражение в Европейском суде по правам человека по иску против Украины. В то же время, у россиян появится дополнительная медиа-площадка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Дениса Малюськи в Facebook .

Министр убежден, что "Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении", ведь в иске в суд изложили "все мифы российской пропаганды".

"Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение", - написал Малюська.