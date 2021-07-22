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У Путина считают закономерной жалобу России против Украины в ЕСПЧ

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Москва, Четверг 22 июля 2021 13:48
У Путина считают закономерной жалобу России против Украины в ЕСПЧ Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У президента РФ Владимира Путина прокомментировали жалобу России против Украины в ЕСПЧ. В Кремле считают ее закономерной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, отношения Кремля к этой жалобе нельзя рассматривать отдельно от самого обращения России.

"Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации", - сказал Песков.

Напомним, Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

В частности, Россия обвинила Украину в катастрофе рейса МН17.

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