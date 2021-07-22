У Путина считают закономерной жалобу России против Украины в ЕСПЧ
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
У президента РФ Владимира Путина прокомментировали жалобу России против Украины в ЕСПЧ. В Кремле считают ее закономерной.
Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, отношения Кремля к этой жалобе нельзя рассматривать отдельно от самого обращения России.
"Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации", - сказал Песков.