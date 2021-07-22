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Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

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Москва, Четверг 22 июля 2021 10:45
Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины Фото: РФ подала иск против Украины в ЕСПЧ (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация впервые подала жалобу против Украины в ЕСПЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов:

  • Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;
  • "практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;
  • дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
  • дискриминация российского бизнеса;
  • гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци";
  • лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
  • блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";
  • нападения на дипломатические представительства России;
  • крушение самолета "Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".
  • "отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

В Генпрокуратуре отметили, что жалоба "Россия против Украины" - это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд.

Согласно пресс-релизу ведомства, подача жалобы призвана "привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями".

В приложении к пресс-релизу Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям, перечисляя случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.

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