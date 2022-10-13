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Информатор РФ корректировала вражеские обстрелы на Донбассе и получила 9 лет тюрьмы

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Покровск, Четверг 13 октября 2022 10:11
Информатор РФ корректировала вражеские обстрелы на Донбассе и получила 9 лет тюрьмы Фото: корректировщицу огня на Донбассе приговорили к 9 годам за решеткой (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Информатор РФ передавала врагу данные об ВСУ и корректировала обстрелы на Донбассе. Ее приговорили к 9 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Информатора задержали в Покровском районе. Женщина передавала оккупантам данные о дислокации ВСУ и военной техники.

СБУ установила факты передачи врагу:

  • координат склада боеприпасов вблизи Покровска;
  • информации о численности подразделения ВСУ в районе;
  • маршрута перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта.

Информатор поставила под угрозу жизни целого подразделения защитников. К счастью, украинские военные вовремя сменили позиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 114-2 УКУ. Суд назначил ей наказание в виде 9 лет за решеткой.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, недавно СБУ разоблачила митрополита одной из епархий Московского патриархата в Винницкой области. Он оправдывал Россию и разжигал вражду среди верующих.

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