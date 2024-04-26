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Інфляція впала до мінімуму за 10 років: у Мінекономіки пояснили, що відбувається з цінами

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 10:43
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Інфляція впала до мінімуму за 10 років: у Мінекономіки пояснили, що відбувається з цінами Фото: Інфляція в Україні у березні впала до мінімуму за 10 років (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Цінова ситуація на споживчому ринку в березні 2024 року залишалася стабільною споживчі ціни зросли на 0,5% за місяць, що у підсумку зумовило подальше сповільнення річних темпів до 3,2%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки.

За даними міністерства, березневий показник інфляції є найнижчим за останнє десятиліття. За розрахунками Мінекономіки, в мирні 2019-2021 роки ціни впродовж березня в середньому зростали на 1,1%.

Інфляція впала до мінімуму за 10 років: у Мінекономіки пояснили, що відбувається з цінами

За даними міністерства, стримуючий інфляцію вплив мали:

  • затовареність продовольчого ринку в умовах логістичних ускладнень та обмежень на експорт української сільгосппродукції, запроваджених низкою європейських країн;
  • стриманий в умовах війни попит;
  • незмінний контроль за ціновою ситуацією з боку держави шляхом утримання стабільними переважної більшості комунальних тарифів;
  • покращення інфляційних очікувань українців;
  • відносно стійкий обмінний курс гривні до іноземних валют та практична незмінністю монетарних умов.

Прогноз з інфляції

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році з 8,6% до 8,2%.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, центробанк прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни.

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