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Що буде з цінами в Україні: НБУ покращив прогноз з інфляції до кінця року

Україна, Четвер 25 квітня 2024 14:23
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Що буде з цінами в Україні: НБУ покращив прогноз з інфляції до кінця року Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році до 8,2%. У січні центробанк прогнозував інфляцію на рівні 8,6%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2025 році на рівні 6,0% (попередній прогноз - 5,8%), у 2026 році інфляція впаде до 5,0% (попередній прогноз - 5,0%).

Що буде з цінами в Україні: НБУ покращив прогноз з інфляції до кінця року

Як зазначив Пишний, як і раніше, НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни.

"Упродовж наступних років інфляція повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. та залишатиметься в його межах. Цьому сприятиме як поступова нормалізація умов для функціонування економіки, так і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовні заходи монетарної політики НБУ", - сказав він.

Інфляція в Україні

За підсумками 2023 року споживча інфляція в Україні становила 5,1%, що значно нижче, ніж у 2022 році (26,6%).

У березні 2024 року інфляція в Україні впала 3,2%, що виявилося значно нижчим за прогноз НБУ. У центробанку заявили, що відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, які мають малопередбачуваний характер, насамперед цін на сирі продукти харчування.

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