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Інфляція вища за прогнози: чи чекати на зниження цін і що буде до кінця року

10:23 19.06.2026 Пт
1 хв
Що впливає на ціни в Україні?
aimg Ірина Гамерська
Фото: інфляція перевищила прогнози НБУ (Getty Images)

Інфляція в Україні в травні сповільнилася до 8,2%, проте виявилася вищою за прогнози НБУ. Попри сезонне здешевлення продуктів, на ціни продовжують тиснути подорожчання енергоносіїв та зростання витрат бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного.

Як зазначив Пишний, У травні споживча інфляція сповільнилася до 8,2%. Головною причиною стало збільшення пропозиції сезонних продуктів харчування. Водночас базова інфляція дещо зросла - до 7,9%.

Обидва показники виявилися вищими за прогнози Національного банку. Це пояснюється наслідками суттєвого подорожчання енергоносіїв, яке відбулося в попередні місяці. Хоча в цілому інфляційні очікування залишаються стабільними, в окремих групах населення вони все ще підвищені.

Якими будуть ціни в майбутньому:

Найближчі місяці: Завдяки достатній кількості свіжих продуктів зростання інфляції буде обмеженим. Проте тиск на ціни зберігатиметься через високі витрати бізнесу на енергію, послаблення гривні в минулі періоди та зростання зарплат через нестачу працівників.

Наприкінці року: Очікується пришвидшення інфляції.

У 2027 році: За прогнозами НБУ, інфляція повернеться до стійкого сповільнення. Цьому сприятимуть стабілізація цін на енергоносії, хороші врожаї та заходи монетарної політики Нацбанку.

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