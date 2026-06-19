Інфляція вища за прогнози: чи чекати на зниження цін і що буде до кінця року

Як зазначив Пишний, У травні споживча інфляція сповільнилася до 8,2%. Головною причиною стало збільшення пропозиції сезонних продуктів харчування. Водночас базова інфляція дещо зросла - до 7,9%.

Обидва показники виявилися вищими за прогнози Національного банку. Це пояснюється наслідками суттєвого подорожчання енергоносіїв, яке відбулося в попередні місяці. Хоча в цілому інфляційні очікування залишаються стабільними, в окремих групах населення вони все ще підвищені.

Якими будуть ціни в майбутньому:

Найближчі місяці: Завдяки достатній кількості свіжих продуктів зростання інфляції буде обмеженим. Проте тиск на ціни зберігатиметься через високі витрати бізнесу на енергію, послаблення гривні в минулі періоди та зростання зарплат через нестачу працівників.

Наприкінці року: Очікується пришвидшення інфляції.

У 2027 році: За прогнозами НБУ, інфляція повернеться до стійкого сповільнення. Цьому сприятимуть стабілізація цін на енергоносії, хороші врожаї та заходи монетарної політики Нацбанку.