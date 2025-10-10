Інфляція в Україні знову прискорилась: які товари подорожчали у вересні

Ціни знову пішли вгору

Після двох місяців зниження споживчі ціни у вересні зросли на 0,3%, тоді як у липні та серпні зафіксували спад на 0,2%. У річному вимірі інфляція становить 11,9%.

Що подешевшало

На споживчому ринку у вересні знизилися ціни на продукти та безалкогольні напої - у середньому на 0,8%.

найбільше подешевшали фрукти (на 11,8%) та овочі (на 10,6%).

також впали ціни на яйця, цукор і рис - від 1,3% до 2,9%.

Що подорожчало

Попри сезонне здешевлення частини продуктів, зросли ціни на сало, олію, рибу, кисломолочну продукцію, м’ясо, хліб та масло - від 0,7% до 4%.

Водночас алкоголь і тютюн подорожчали на 1,2%, зокрема тютюнові вироби - на 1,4%, алкогольні напої - на 1,0%.

Одяг, взуття та освіта - також дорожчі

Ціни на одяг і взуття у вересні зросли суттєво - на 9,1% та 7,3% відповідно.

Послуги у сфері освіти подорожчали в середньому на 12,4%, зокрема:

вища освіта - на 16,8%,

середня освіта - на 8,5%.

Зміни споживчих цін вересня у порівнянні із серпнем (інфографіка Держстат)