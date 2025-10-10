Інфляція в Україні знову прискорилась: які товари подорожчали у вересні

Базова інфляція у вересні 2025 року зросла до 1,3% порівняно із серпнем. Водночас у річному вимірі цей показник сповільнився до 11%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Держстату.
Після двох місяців зниження споживчі ціни у вересні зросли на 0,3%, тоді як у липні та серпні зафіксували спад на 0,2%. У річному вимірі інфляція становить 11,9%.
На споживчому ринку у вересні знизилися ціни на продукти та безалкогольні напої - у середньому на 0,8%.
Попри сезонне здешевлення частини продуктів, зросли ціни на сало, олію, рибу, кисломолочну продукцію, м’ясо, хліб та масло - від 0,7% до 4%.
Водночас алкоголь і тютюн подорожчали на 1,2%, зокрема тютюнові вироби - на 1,4%, алкогольні напої - на 1,0%.
Ціни на одяг і взуття у вересні зросли суттєво - на 9,1% та 7,3% відповідно.
Послуги у сфері освіти подорожчали в середньому на 12,4%, зокрема:
Читайте також про те, що буде із цінами на базові продукти в Україні восени та коли найкраще скуповувати овочі на зиму, щоб це було найвигідніше.
Раніше ми писали про те, чого очікувати від цін на олію цієї осені і чому вартість цього продукту постійно росте.