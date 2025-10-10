Инфляция в Украине снова ускорилась: какие товары подорожали в сентябре

Цены снова пошли вверх

После двух месяцев снижения потребительские цены в сентябре выросли на 0,3%, тогда как в июле и августе зафиксировали спад на 0,2%. В годовом измерении инфляция составляет 11,9%.

Что подешевело

На потребительском рынке в сентябре снизились цены на продукты и безалкогольные напитки - в среднем на 0,8%.

больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%).

также упали цены на яйца, сахар и рис - от 1,3% до 2,9%.

Что подорожало

Несмотря на сезонное удешевление части продуктов, выросли цены на сало, растительное масло, рыбу, кисломолочную продукцию, мясо, хлеб и сливочное масло - от 0,7% до 4%.

В то же время алкоголь и табак подорожали на 1,2%, в частности табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.

Одежда, обувь и образование - также дороже

Цены на одежду и обувь в сентябре выросли существенно - на 9,1% и 7,3% соответственно.

Услуги в сфере образования подорожали в среднем на 12,4%, в частности:

высшее образование - на 16,8%,

среднее образование - на 8,5%.

Изменения потребительских цен сентября по сравнению с августом (инфографика Госстат)