RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Инфляция в Украине снова ускорилась: какие товары подорожали в сентябре

В Украине снова подорожали товары (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Базовая инфляция в сентябре 2025 года выросла до 1,3% по сравнению с августом. В то же время в годовом измерении этот показатель замедлился до 11%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

Цены снова пошли вверх

После двух месяцев снижения потребительские цены в сентябре выросли на 0,3%, тогда как в июле и августе зафиксировали спад на 0,2%. В годовом измерении инфляция составляет 11,9%.

Что подешевело

На потребительском рынке в сентябре снизились цены на продукты и безалкогольные напитки - в среднем на 0,8%.

  • больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%).
  • также упали цены на яйца, сахар и рис - от 1,3% до 2,9%.

Что подорожало

Несмотря на сезонное удешевление части продуктов, выросли цены на сало, растительное масло, рыбу, кисломолочную продукцию, мясо, хлеб и сливочное масло - от 0,7% до 4%.

В то же время алкоголь и табак подорожали на 1,2%, в частности табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.

Одежда, обувь и образование - также дороже

Цены на одежду и обувь в сентябре выросли существенно - на 9,1% и 7,3% соответственно.

Услуги в сфере образования подорожали в среднем на 12,4%, в частности:

  • высшее образование - на 16,8%,
  • среднее образование - на 8,5%.

Изменения потребительских цен сентября по сравнению с августом (инфографика Госстат)

Читайте также о том, что будет с ценами на базовые продукты в Украине осенью и когда лучше всего скупать овощи на зиму, чтобы это было выгоднее всего.

Ранее мы писали о том, чего ожидать от цен на растительное масло этой осенью и почему стоимость этого продукта постоянно растет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в УкраинеЦены в Украине