Инфляция в Украине упала до минимума с осени 2020 года

Рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 4,3%. Это минимальное значение с ноября 2020 года, когда годовая инфляция составила 3,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за февраль цены выросли на 0,3%, с начала года - на 0,7%.

Цены на товары и услуги

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 2,6%. Больше всего подорожали масло - на 13,3%, молоко - на 9,6%, сыр и творог - 8,5%, мясо и мясопродукты - на 9,1%.

В то же время яйца подешевели на 20,0%, подсолнечное масло - на 16,7%, сахар - на 10,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,0%, на одежду и обувь - упали на 7,0%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,7%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника не изменились, здравоохранение подорожало на 8,7%, транспорт - на 3,3% (в т.ч. топливо на 5,0%), цены на связь выросли на 0,4%, на отдых и культуру упали на 2,2%, образование подорожало на 11,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 12,3%, разные товары и услуги на 10,7%.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 вырастут на 8,6%. Инфляция ускорится только во второй половине года.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5,8%, в 2026 году - на 5,0%.