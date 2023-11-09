Інфляція в Україні сповільнилася до трирічного мінімуму

За даними статистичного відомства, з початку року ціни зросли на 3,8%.

Річна інфляція (до жовтня минулого року) сповільнилася до 5,3%. Це мінімальне значення із грудня 2020 року.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування у жовтні подорожчали на 1,0%. Найбільше за місяць подорожчали овочі - на 14,0%, які в середньому коштують на 20,2% дешевше ніж рік тому.

Яйця подорожчали на 10,1%, але коштують дешевше на 15%, ніж у жовтні минулого року.

Ціни на пальне зросли протягом місяця на 3,5%. При цьому залізничні квитки подешевшали на 5,7%.

Уповільнення інфляції та прогноз 2023-2024 роки

Нагадаємо, Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращено з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).