Инфляция в Украине замедлилась до трехлетнего минимума

По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 3,8%.

Годовая инфляция (к октябрю прошлого года) замедлилась до 5,3%. Это минимальное значение с декабря 2020 года.

Цены на товары и услуги

Продукты питания в октябре подорожали на 1,0%. Больше всего за месяц подорожали овощи - на 14,0%, которые в среднем стоят на 20,2% дешевле, чем год назад.

Яйца подорожали на 10,1 %, но стоят дешевле на 15,0%, чем в октябре прошлого года.

Цены на топливо выросли за месяц на 3,5%. При этом железнодорожные билеты подешевели на 5,7%.

Замедление инфляции и прогноз 2023-2024 годы

Напомним, Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшен с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).