Інфляція в Україні сповільнилася наприкінці 2022 року: що подорожчало за рік

За даними статистичного відомства, інфляція другий місяць поспіль становить 0,7%, тоді як раніше вона перевищувала 2%.

Продукти харчування в Україні за 2022 рік подорожчали на 34,4%. Найбільше подорожчали яйця - на 76,6%, фрукти - на 73,8%, овочі - на 51,8%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 22,7%, на одяг та взуття - на 2,4%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6,0%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 26,5%, охорона здоров'я на 19,9%, транспорт на 42,9% (у т.ч. паливо та мала - на 69,4%), ціни на зв'язок зросли на 13, 4%, на відпочинок та культуру на 15,9%, на освіту - на 9,8%, ресторани та готелі подорожчали на 22,5%, різні товари та послуги на 17,8%.

За рік інфляція сягнула максимуму з 2015 року, коли ціни зросли на 43,3%.