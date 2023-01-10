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Инфляция в Украине замедлилась в конце 2022: что подорожало за год

Фото: инфляция в Украине за 2022 год составила 26,6% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,7%. Годовая инфляция составила 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, инфляция второй месяц подряд составляет 0,7%, в то время как до этого она превышала 2%.

Продукты питания в Украине за 2022 год подорожали на 34,4%. Больше всего подорожали яйца - на 76,6%, фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 22,7%, на одежду и обувь - на 2,4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 26,5%, здравоохранение на 19,9%, транспорт на 42,9% (в т.ч. топливо и мала - на 69,4%), цены на связь выросли на 13,4%, на отдых и культуру на 15,9%, на образование - на 9,8%, рестораны и гостиницы подорожали на 22,5%, разные товары и услуги на 17,8%.

За год инфляция достигла максимума с 2015 года, когда цены выросли на 43,3%.

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре прогнозировал, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. По прогнозу, в 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.

Отметим, что в правительство ожидали, что инфляция в Украине составит 29,3% в 2022 году и 28,0% в 2023 году.

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