Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни у липні

За даними статистичного відомства, ціни в липні впали на 0,6% (у червні зросли на 0,8%, у травні 0,5%, у квітні - 0,2%, у березні - 1,5%, у лютому - 0, 7%, у січні - 0,8%). З початку року ціни зросли на 4,0%.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування протягом року подорожчали на 12,8%. Найбільше подорожчали яйця - на 56,4% та фрукти - 25,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 12,5%, на одяг та взуття - знизилися на 0,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 14,7% (зокрема електроенергія на 69,7%).

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 12,7%, охорона здоров'я на 13,7%, транспорт - на 1,9%, ціни на зв'язок зросли на 7,4%, на відпочинок та культуру на 7,3%, на освіту - на 9,9%, ресторани та готелі подорожчали на 18,5%, різні товари та послуги на 15,7%.

Уповільнення інфляції

НБУ прогнозує, що інфляція в Україні суттєво уповільниться і становитиме лише 10,6% наприкінці 2023 року. Водночас, ціни на продукти харчування дорожчатимуть швидше до врожаю літа наступного року.

У НБУ очікують, що обмежена пропозиція овочів та фруктів із південних регіонів підтримуватиме інфляцію сирих продуктів вище 10% до наступного врожаю.

Після очікуваного зниження ризиків безпеки (з середини 2024 року) продовольча інфляція сповільниться завдяки відновленню виробництв на територіях, що постраждали від війни, а також збільшенню врожаїв в інших областях. Вагомим чинником буде й очікуване на прогнозному горизонті зниження світових цін на продовольство та енергоносії, очікують у НБУ.

Зі надходженням на ринок нової продукції в 2024 році інфляція сирих продуктів знизиться до однозначного рівня. 2025 року вона знизиться приблизно до 3% за умови, що не буде нових шоків пропозиції. Лише повернення мігрантів та поновлення споживчого попиту стримуватиме інфляцію сирих продуктів від більш суттєвого зниження.