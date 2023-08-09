Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены в июле

По данным статистического ведомства, в июле цены упали на 0,6% (в июне выросли на 0,8%, в мае 0,5%, в апреле - 0,2%, в марте - 1,5%, в феврале - 0,7%, в январе - 0,8%). С начала года цены выросли на 4,0%.

Цены на товары и услуги

Продукты питания за год подорожали на 12,8%. Больше всего подорожали яйца - на 56,4% и фрукты - 25,1 %.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 12,5%, на одежду и обувь - снизились на 0,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 14,7% (в т.ч. электроэнергия на 69,7%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 12,7%, здравоохранение на 13,7%, транспорт - на 1,9%, цены на связь выросли на 7,4%, на отдых и культуру на 7,3%, на образование - на 9,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 18,5%, разные товары и услуги на 15,7%.

Замедление инфляции

НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине существенно замедлится и составит всего 10,6% в конце 2023 года. В то же время цены на продукты питания будут дорожать быстрее до урожая лета следующего года.

В НБУ ожидают, что ограниченное предложение овощей и фруктов из южных регионов будет поддерживать инфляцию сырых продуктов выше 10% до следующего урожая.

После ожидаемого снижения рисков безопасности (с середины 2024 года) продовольственная инфляция замедлится благодаря возобновлению производств на пострадавших от войны территориях, а также увеличению урожаев в других областях. Весомым фактором будет и ожидаемое на прогнозном горизонте снижение мировых цен на продовольствие и энергоносители, ожидают в НБУ.

С поступлением на рынок новой продукции в 2024 году инфляция сырых продуктов снизится до однозначного уровня. В 2025 году она снизится примерно до 3% при условии, что не будет новых шоков предложения. Только возврат мигрантов и возобновление потребительского спроса будет сдерживать инфляцию сырых продуктов от более существенного снижения.