Инфляция в Украине ускорилась: НБУ назвал главную причину роста цен

Потребительская инфляция в декабре 2022 года ускорилась, но, несмотря на вызовы войны, осталась умеренной и ниже прогноза Национального банка Украины. Высокие издержки бизнеса, в том числе на энергию и логистику, остаются основными факторами ускорения инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (январь 2023 года).

"Потребительская инфляция ускорилась, отражая последствия полномасштабной войны России против Украины, среди которых нарушение цепей поставок, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса, а также дефицит электроэнергии", - говорится в обзоре.

В то же время инфляция росла медленнее октябрьского прогноза НБУ из-за расширения предложения продуктов питания, деоккупации территорий, слабого потребительского спроса, укрепления наличного курса гривны и стабилизации инфляционных ожиданий.

НБУ не приводит цифру инфляции за 2022 год, однако из обнародованного графика видно, что, по оценкам центробанка, она составляла около 27,5%.

По данным НБУ, более высокими темпами росли компоненты базового ИПЦ, что отражает высокие издержки бизнеса, прежде всего на энергию и логистику.

Цены на продукты питания замедлили рост под влиянием расширения предложения овощей борщового набора, мяса, круп и сахара.

"Дополнительный эффект также имел слабый потребительский спрос, в том числе вследствие отключений электроэнергии, стабилизация наличного курса гривны и инфляционных ожиданий, а также дальнейшая деоккупация территорий, в частности Херсонской области", - говорится в обзоре.

Ускорился рост цен на топливо по причине более высокого спроса (для генераторов) и трудности со снабжением.

Рост административно регулируемой инфляции поддерживается ускорением роста цен на алкогольные напитки (в результате увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару).

Сдерживали административную инфляцию мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения, а также усиление конкуренции со стороны нелегальной продукции, что ограничивает рост цен на табачные изделия, сообщили в НБУ.