Инфляция в Украине ускорилась: как выросли цены за последний год

Потребительские цены в Украине в январе 2025 года выросли на 0,8%. Годовая инфляция ускорилась до 13,4%, по сравнению с 12,9% в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, инфляция ускорилась до максимума с мая 2023 года, когда она составляла 15,3%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 15,2%. Больше всего подорожали сливочное масло - 32,2%, подсолнечное масло - на 31,1% и овощи - на 29,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 14,9%, на одежду и обувь снизились на 4,0%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 19,3%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 2,0%, здравоохранение подорожало на 14,1%, цены на транспорт выросли на 11,1% (в т.ч. топливо подорожало на 13,9%), на связь - на 19,5%, на отдых и культуру выросли на 0,9%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 13,7%, разные товары и услуги на 10,8%.

Прогноз по инфляции

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%.

В январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т.ч. из-за диспропорций на рынке труда.