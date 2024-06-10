Інфляція в Україні прискорилася: як змінилися ціни

За даними статистичного відомства, за травень ціни зросли на 0,6%, з початку року – на 2,0%.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подешевшали на 0,5%. Найбільше подорожчали олія – на 15,1 %, фрукти – на 8,7 %, молоко – на 7,9 %, сир та сир – 7,4 %.

Водночас яйця подешевшали на 35,6%, овочі – на 17,4%, олія – на 14,2%, цукор – на 14,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 7,4%, на одяг та взуття – впали на 6,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 13,0%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку знизилися на 1,3%, охорона здоров'я подорожчала на 9,6%, транспорт – на 11,2% (в т.ч. паливо на 22,5%), ціни на зв'язок зросли на 0,5%, на відпочинок та культуру впали на 2,3%, освіта подорожчала на 11,9%, ресторани та готелі подорожчали на 10,9%, різні товари та послуги на 8,9%.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у березні-квітні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Головною причиною уповільнення став рекордний урожай минулого року.

У квітні НБУ покращив прогноз щодо інфляції до 8,2%. НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цього року.