Яким буде курс доллара на початку червня та від чого це залежить: прогноз банкіра

Наприкінці травня сталася вагома подія - зростання тарифів на електроенергію. Від цього почасти залежатиме ситуація на валютному ринку і відповідно рівень інфляції.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Проте будь-які курсові зміни не стануться зненацька: загалом з 3 по 9 червня ситуація може залишитися в інерції травня: курсові показники змінюватимуться ледь не щодня, курси валют не будуть статичними, а період курсового зростання неодмінно змінюватиме етап зниження і навпаки", - сказав він.

За його словами, на ринку спостерігатиметься "ефект шейк ера": курсові коливання у щоденному вимірі будуть помітними, однак в певних коридорах-межах, не загрозливих для того, що заведено називати стабільною ситуацією.

Важливим для оцінки ситуації на валютному ринку стануть результати травневої девальвації гривні: на міжбанку курс вже перескочив за 40,6 грн/долар, що становить 2,5% просідання гривні від 1 травня, зазначив експерт

Прогноз курсу

Лєсовий вважає, що ринок попри щоденну мінливість збереже стабільність, а основні показники ринку залишаться на рівні травневих:

валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку: 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро та 40-41 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно.

крок щоденних курсових змін: до 0,2-0,3 грн (міжбанк), до 0,3-0,5 грн (у комбанках), до 0,5 грн (в обмінних пунктах).

залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн.

середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, від наступного тижня не варто очікувати долару по 50 чи чогось подібного. Ринок є досить інерційним, і будь-які зміни не відбуваються раптово. Адже він живе за правилами режиму керованої гнучкості, який передбачає м’яке регулювання Нацбанком. Водночас вільне курсоутворення якраз свідчить про те, що ринок перебуває на шляху до подальшої його лібералізації", - констатував Лєсовий.