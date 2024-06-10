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Инфляция в Украине ускорилась: как изменились цены

Фото: годовая инфляция в мае 2024 года выросла до 3,3% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Годовая инфляция в Украине в мае 2024 года ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. В ближайшие месяцы цены будут расти быстрее из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на бензин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за май цены выросли на 0,6%, с начала года - на 2,0%.

Цены на товары и услуги

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подешевели на 0,5%. Больше всего подорожали масло - на 15,1 %, фрукты - на 8,7%, молоко - на 7,9%, сыр и творог - 7,4 %.

В то же время яйца подешевели на 35,6%, овощи - на 17,4%, подсолнечное масло - на 14,2%, сахар - на 14,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 7,4%, на одежду и обувь - упали на 6,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 13,0%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника снизились на 1,3%, здравоохранение подорожало на 9,6%, транспорт - на 11,2% (в т.ч. топливо на 22,5%), цены на связь выросли на 0,5%, на отдых и культуру упали на 2,3%, образование подорожало на 11,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 10,9%, разные товары и услуги на 8,9%.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в марте-апреле 2024 года замедлился до 3,2%. Главной причиной замедления стал рекордный урожай в прошлом году.

В апреле НБУ улучшил прогноз по инфляции до 8,2%. НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году.

Кроме того, правительство повысило тариф на электроэнергию на 64% до 4,32 грн/кВт-ч, что вызовет скачок инфляции уже в июне. Также с июля повысят акцизы на топливо, что приведет к росту цен на все товары.

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