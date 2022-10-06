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Інфляція в Україні пришвидшилася: НБУ назвав причини зростання цін за останній місяць

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 11:08
Інфляція в Україні пришвидшилася: НБУ назвав причини зростання цін за останній місяць Фото: ціни в України зросли майже на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживча інфляція в Україні пришвидшується. За оцінками Національного банку, зростання у цін у річному вимірі прискорилося до 24,4% у вересні з 23,8% у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2022 року).

"Основними чинниками посилення інфляційного тиску залишаються наслідки воєнних дій та російської окупації, а також ефекти перенесення від корекції курсу гривні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, інфляційні очікування надалі погіршуються

Інфляція в Україні пришвидшилася: НБУ назвав причини зростання цін за останній місяць

За даними НБУ, підвищення офіційного курсу долара до гривні (на 25% у липні), а також обмежене постачання нових партій товарів, значні логістичні витрати бізнесу, вичерпання запасів і погіршення девальваційних очікувань зумовили пришвидшення інфляції.

Інфляція в Україні пришвидшилася: НБУ назвав причини зростання цін за останній місяць

"Швидше дорожчали і окремі продукти харчування на тлі зростання витрат на їх виробництво і постачання (більшість оброблених продуктів), обмежену пропозицію (м’ясні продукти), зростання вартості імпорту (рис, цитрусові, банани)", - йдеться в огляді.

Натомість стримувало інфляцію розширення пропозиції вітчизняних круп та палива. Завдяки подешевшанню нафти та нормалізації логістики тривало сповільнення зростання цін на пальне. Тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися в річному вимірі.

"Водночас швидше зростали ціни на алкогольні напої насамперед унаслідок збільшення виробничих витрат на енергію, сировину й тару, а також пришвидшувалося подорожчання тютюнових виробів", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України у липні прогнозував, що ціни у 2022 році зростуть на 31%. Водночас зараз в НБУ вважають, що рівень інфляції може бути нижчим.

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