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Может ли в Украине замедлиться инфляция: ответ НБУ

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 13:59
Может ли в Украине замедлиться инфляция: ответ НБУ Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины в июле прогнозировал, что цены в 2022 году вырастут на 31%. В то же время уровень инфляции может быть ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука изданию delo.ua.

"Уровень инфляции в 2022 году может оказаться ниже 30%", - сказал он.

В то же время Николайчук отметил, что инфляционные процессы до конца текущего года и в 2023 году будут в значительной степени зависеть от того, насколько баланс спроса и предложения на валютном рынке, уровень резервов и другие факторы позволят поддерживать курсовую стабильность.

"В настоящее время это наш основной монетарный якорь", - сказал он.

По его словам, в июле НБУ опубликовал макропрогноз, согласно которому инфляция в 2022 году составит 31%.

"Однако по результатам июля и августа мы увидели, что темпы роста потребительских цен были несколько медленнее наших ожиданий", - сообщил Николайчук.

Это, прежде всего, связано со снижением цены нефти в мире и с насыщением внутреннего рынка горючим, что уменьшило его стоимость внутри страны.

"Также мы закладывали в наш прогноз возврат акцизов на горючее и дополнительное налогообложение импорта на уровне 10%. Этого пока не произошло. Поэтому с учетом этих и других факторов инфляция по итогам 2022 года может быть ниже по сравнению с нашими предварительными оценками", - сказал зам. главы НБУ.

Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

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