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Инфляция в Украине ускорилась: НБУ назвал причину роста цен за последний месяц

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Украина, Четверг 06 октября 2022 11:08
Инфляция в Украине ускорилась: НБУ назвал причину роста цен за последний месяц Фото: цены в Украине выросли почти на 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительская инфляция в Украине ускоряется. По оценкам Национального банка, рост цен в годовом измерении ускорился до 24,4% в сентябре с 23,8% в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2022 года).

"Основными факторами усиления инфляционного давления остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты перенесения от коррекции курса гривны", - говорится в сообщении.

При этом инфляционные ожидания ухудшаются.

Инфляция в Украине ускорилась: НБУ назвал причину роста цен за последний месяц

По данным НБУ, повышение официального курса доллара к гривне (на 25% в июле), а также ограниченные поставки новых партий товаров, значительные логистические издержки бизнеса, исчерпание запасов и ухудшение девальвационных ожиданий обусловили ускорение инфляции.

Инфляция в Украине ускорилась: НБУ назвал причину роста цен за последний месяц

"Быстрее дорожали и отдельные продукты питания на фоне роста затрат на их производство и поставки (большинство обработанных продуктов), ограниченное предложение (мясные продукты), рост стоимости импорта (рис, цитрусовые, бананы)", - говорится в обзоре.

Сдерживало инфляцию расширение предложения отечественных круп и топлива. Благодаря удешевлению нефти и нормализации логистики продолжалось замедление роста цен на топливо. Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении.

"В то же время быстрее росли цены на алкогольные напитки, прежде всего, вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару, а также ускорялось подорожание табачных изделий", - добавили в НБУ.

Напомним, что Национальный банк Украины в июле прогнозировал, что цены в 2022 году вырастут на 31%. В то же время сейчас в НБУ считают, что уровень инфляции может быть ниже.

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