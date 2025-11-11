Інфляція в Україні: як зросли ціни за рік і що здорожчало найбільше

Базова інфляція, яка показує зміну цін без урахування сезонних коливань і регульованих державою тарифів, у жовтні знизилася до 0,6% після 1,3% у вересні. Якщо порівнювати з жовтнем минулого року, коли цей показник становив 1,3%, річна базова інфляція сповільнилася до 10,2% проти 11% у вересні.

На скільки зросли ціни

Харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали за рік на 15,6%, а відносно вересня 2025 року – на 1,6%. Найбільше зростання зафіксовано на яйця, які за рік подорожчали на 41,9% і лише за місяць – на 11%. Натомість овочі за рік подешевшали на 21,5%, хоча у жовтні щодо вересня їхня ціна піднялася на 10,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік додали у ціні 18,6%, а за місяць – 1,5%. Ціни на одяг і взуття за рік знизилися на 6%, але у жовтні зросли на 0,5%.

У сфері житлово-комунальних послуг – зокрема на житло, воду, електроенергію, газ і паливо – ціни збільшилися на 2,4% у річному вимірі та на 0,2% за місяць. Вартість товарів для дому, побутової техніки та утримання житла підвищилася на 1,7% порівняно з минулим роком і на 0,7% відносно вересня.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 9,9% за рік, але у жовтні дещо знизилися – на 0,1%. Вартість палива та мастил піднялася на 3,9% у річному вираженні, проте протягом останнього місяця залишалася стабільною.