Инфляция в Украине: как выросли цены за год и что подорожало больше всего

Базовая инфляция, которая показывает изменение цен без учета сезонных колебаний и регулируемых государством тарифов, в октябре снизилась до 0,6% после 1,3% в сентябре. Если сравнивать с октябрем прошлого года, когда этот показатель составлял 1,3%, годовая базовая инфляция замедлилась до 10,2% против 11% в сентябре.

На сколько выросли цены

Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали за год на 15,6%, а относительно сентября 2025 года – на 1,6%. Наибольший рост зафиксирован на яйца, которые за год подорожали на 41,9% и только за месяц – на 11%. Зато овощи за год подешевели на 21,5%, хотя в октябре относительно сентября их цена поднялась на 10,4%.

Алкогольные напитки и табачные изделия за год прибавили в цене 18,6%, а за месяц – 1,5%. Цены на одежду и обувь за год снизились на 6%, но в октябре выросли на 0,5%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг – в частности на жилье, воду, электроэнергию, газ и топливо – цены увеличились на 2,4% в годовом измерении и на 0,2% за месяц. Стоимость товаров для дома, бытовой техники и содержания жилья повысилась на 1,7% по сравнению с прошлым годом и на 0,7% относительно сентября.

В сфере здравоохранения цены выросли на 9,9% за год, но в октябре несколько снизились – на 0,1%. Стоимость топлива и масел поднялась на 3,9% в годовом выражении, однако в течение последнего месяца оставалась стабильной.