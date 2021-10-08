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Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш ніж за три роки

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:00
Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш ніж за три роки Фото: інфляція залишилася на трирічному максимумі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у вересні 2021 року порівняно з серпнем зросли на 1,5%. З початку 2021 року зростання цін склало 7,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до вересня 2020 року) інфляція прискорилася до 11,0% в порівнянні з 10,2% місяцем раніше.

Таким чином, інфляція знаходиться на максимумі за три роки: вище була тільки в травні 2018 року - 11,7%.

Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш ніж за три роки

Продукти харчування в Україні за вересень подорожчали на 1,2%. Найбільше подорожчали яйця - на 13,6%. Разом з тим, фрукти подешевшали на 3,4%, соняшникова олія - на 0,9%, цукор - на 0,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття - на 7,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,5%.

Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш ніж за три роки

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,5%, Охорона здоров'я - на 0,4%, транспорт подешевшав на 0,1%, ціни на зв'язок зросли на 0,6%, на відпочинок і культуру - знизилися на 0,6%, освіта подорожчала на 13,2%, ресторани і готелі - без змін.

Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш ніж за три роки

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

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