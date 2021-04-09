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Инфляция в Украине резко ускорилась: что подорожало в марте

Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в марте 2021 года по сравнению с февралем выросли на 1,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к марту 2020 года) инфляция ускорилась до 8,5% (с 7,5% в феврале).

Продукты питания в Украине за март подорожали на 2,2%. Больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 9,7%, сахар - на 4,8%, фрукты - на 3,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, на одежду и обувь - на 12,7%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - без изменений.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 1,8% (в т.ч. топливо - на 5,7%), цены на связь не изменились, на отдых и культуру выросли на 0,4%, образование подорожало на 0,3%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,8%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависящих от него услуг ЖКХ).

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Новости Украины Государственная служба статистикиценыинфляция
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