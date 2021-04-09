Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в березні

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до березня 2020 року) інфляція прискорилася до 8,5% (з 7,5% у лютому).

Продукти харчування в Україні за березень подорожчали на 2,2%. Найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 9,7%, цукор - на 4,8%, фрукти - на 3,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, на одяг і взуття - на 12,7%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - без змін.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,5%, охорона здоров'я подорожчала на 0,5%, транспорт подорожчав на 1,8% (в т. ч. паливо - на 5,7%), ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок і культуру зросли на 0,4%, освіта подорожчало на 0,3%, ресторани і готелі подорожчали на 0,8%.