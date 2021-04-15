Рост цен ускорится: НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 8,0%. В январе НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 7,0%.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как отметил Шевченко, во втором полугодии текущего года инфляционный тренд развернется в сторону снижения. Этому будет способствовать ряд факторов:

поступления на рынки нового урожая;

исчерпания эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров;

эффект от повышения учетной ставки Национальным банком.

"В результате, по итогам года инфляция снизится до 8% и вернется к цели 5% в первой половине следующего года, где будет держаться и впредь", - сказал он.