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Інфляція в Україні трохи сповільнилася: що подорожчало у квітні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 15:00
Інфляція в Україні трохи сповільнилася: що подорожчало у квітні Фото: ціни на продукти за місяць зросли на 1,2% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року порівняно з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до квітня 2020 року) інфляція сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні).

Інфляція в Україні трохи сповільнилася: що подорожчало у квітні

Продукти харчування в Україні за квітень подорожчали на 1,2%. Найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 10,0%, цукор - на 5,0%, хліб - на 1,3%, м'ясо та м'ясопродукти - на 1,3%.

Інфляція в Україні трохи сповільнилася: що подорожчало у квітні

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг та взуття - на 0,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,4%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,2%, Охорона здоров'я подорожчала на 0,9%, транспорт подорожчав на 0,6%, ціни на зв'язок зросли на 0,1%, на відпочинок і культуру зросли на 0,1%, освіта подорожчала на 0,3%, ресторани і готелі подорожчали на 0,6%.

Інфляція в Україні трохи сповільнилася: що подорожчало у квітні

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз щодо інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.

Зазначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

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