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Инфляция в Украине в марте ускорилась до 4,5%, - Госстат

Фото: цены в Украине в марте 2022 года выросли на 4,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. С начала года цены выросли на 7,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.

Продукты питания в Украине за март 2022 года подорожали на 6,4%. Больше всего подорожали фрукты - на 21,3% и овощи - на 15,5%, сахар - на 7,9%, подсолнечное масло - на 6,0%, сыр и творог - на 5,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, на одежду и обувь - на 13,3%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5,0%).

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Государственная служба статистики