Інфляція в Україні в березні прискорилася до 4,5%, - Держстат

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.

Продукти харчування в Україні за березень 2022 року подорожчали на 6,4%. Найбільше подорожчали фрукти - на 21,3% і овочі - на 15,5%, цукор - на 7,9%, соняшникова олія - на 6,0%, сир та м'який сир - на 5,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, на одяг та взуття - на 13,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).