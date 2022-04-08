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Інфляція в Україні в березні прискорилася до 4,5%, - Держстат

Фото: ціни в Україні в березні 2022 року зросли на 4,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. З початку року ціни зросли на 7,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.

Продукти харчування в Україні за березень 2022 року подорожчали на 6,4%. Найбільше подорожчали фрукти - на 21,3% і овочі - на 15,5%, цукор - на 7,9%, соняшникова олія - на 6,0%, сир та м'який сир - на 5,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, на одяг та взуття - на 13,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Державна служба статистики